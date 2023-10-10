سعر القمح في الأسواق المحلية والعالمية

شهدت أسعار القمح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها الأسعار خلال تعاملات الإثنين 2 أكتوبر، بمقدار 200 جنيه بالطن.

في الأسواق المحلية

استقر سعر طن القمح الروسي بنوعيه، عند 10,800 جنيه و10,600 جنيه، على التوالي.

ثبت سعر طن القمح الأوكراني عند 10,400 جنيه.

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك اليوم الثلاثاء 22 جنيهًا.

في الأسواق العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، بقيمة 6 سنتات، ليسجل عقد ديسمبر 566.75 سنت للبوشل.

وهبط عقد مارس 2024، لتداول القمح بمقدار 5.75 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 597.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.