الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر القمح في الأسواق المحلية والعالمية

سعر القمح
سعر القمح

شهدت أسعار القمح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها الأسعار خلال تعاملات الإثنين 2 أكتوبر، بمقدار 200 جنيه بالطن.

في الأسواق المحلية

استقر سعر طن القمح الروسي بنوعيه، عند 10,800 جنيه و10,600 جنيه، على التوالي.

ثبت سعر طن القمح الأوكراني عند 10,400 جنيه.

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك اليوم الثلاثاء 22 جنيهًا.

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وزارة الزراعة تخفض أسعار التقاوى لدعم المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة

في الأسواق العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، بقيمة 6 سنتات، ليسجل عقد ديسمبر 566.75 سنت للبوشل.

وهبط عقد مارس 2024، لتداول القمح بمقدار 5.75 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 597.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

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