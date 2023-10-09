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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث الصحراء يستقبل وفدا فلسطينيا للاستفادة من خبرات مصر في الزراعة العضوية

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء

في إطار الدور التنموي لمركز بحوث الصحراء وأهمية توحيد الجهود لبناء أنظمة زراعية وغذائية عربية مستدامة استقبل المركز اليوم وفد فلسطيني مكون من ثلاث مجموعات Green Girls كمستفيدين مباشرين وأربعة أعضاء في فريق مشروع " تطوير مزرعة نموذجية في قطاع غزة لتعزيز الإنتاج الزراعي الآمن" وجاءت هذه الزيارة أثناء تواجد الوفد بالقاهرة حرصا منهم علي الاستفادة من خبرات مركز بحوث الصحراء في التنمية المستدامة للمناطق الصحراوية. 

 

وقال د حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء إن الزيارة تهدف إلي نقل الخبرة الزراعية وتعليم للمزارع العضوية والنموذجية في مصر، وتوسيع المعرفة ونقل الخبرة المصرية في تقنيات الزراعة العضوية وتقنيات الإنتاج المستدام، وتنظيم برنامج بناء القدرات لمجموعة الفتيات الخضراء، والتعلم من الممارسات الآمنة في القطاع الزراعي.

 

 وجدير بالذكر أن هذا المشروع ممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ويهدف إلى تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمجموعة من رواد الأعمال الزراعيين في قطاع غزة كما يتضمن المشروع إنشاء مزرعة نموذجية بمساحة 7000 متر مربع تتضمن الممارسات الزراعية الحديثة لتحسين المدخلات الزراعية مثل المياه والطاقة والأسمدة وستكون المزرعة بمثابة نموذج للشركات ذات الصلة واختبار الحلول المبتكرة لإنتاج الزراعة والمياه والطاقة. 

 

بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية إلي مجمع المعامل المركزية للتعرف علي أنشطة المركز المختلفة حيث تم التعرف علي المخصبات الحيوية والنانوية وطرق تحضيرها وطرق استخدامها كما تمت زيارة مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومعمل ميكروبيولجي الأراضي للتعرف علي مراحل تحضير اللقاحات الحيوية بداية من العزل حتي المنتج النهائي . وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد عن سعادته لحسن الاستقبال وللدور التنموي لمركز بحوث الصحراء ورغبته في الاستفادة من هذه الخبرات الزراعية مستقبلا.

 

 

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