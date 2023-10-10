أبو المكارم: أكاديمية الشرطة تدرب العناصر النسائية على كشف التزوير ومكافحة العنف

قال اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، إن وزارة الداخلية اتخذت خطوات كبيرة لتعزيز دور العنصر النسائي، لدعم الأمن جنبًا إلى جنب بجانب الرجال.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، أن الأكاديمية وضعت خطة تدريبية مستحدثة للطالبات الحاصلات على ليسانس حقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية، لإعدادهن للعمل ببعض المجالات الشرطية، وتم إلحاقهن ببرامج التدريب على كشف تزوير وثائق السفر والمستندات، ومكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان، متابعا أنه جرى تدريب الطالبات على تأمين المؤتمرات والشخصيات المهمة.

وتعقد أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين، لدفعة 2022/ 2023، ويقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

ويقدم الطلاب الجدد خلال الحفل، عرضًا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.