موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض ونسبته (فيديو)

قال ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مبادرة خفض الأسعار ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر الجاري وتشمل تخفيضات في قطاع الدواجن بنسبة تراجع في سعر طبق البيض 15%، وسعر كيلو الدواجن الحية سيكون بـ65 جنيها، والمجمدة 100 جنيه.

احتياجات القطاع شهريا ً 700 ألف جنيه لشراء الأعلاف

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن احتياجات القطاع شهريا ً 700 ألف جنيه لشراء الأعلاف منها 500 ألف طن ذرة و200 ألف فول صويا ومن ثم توفير التدابير الدولارية واحتياجات القطاع خلال هذه الفترة مهم لأن صناعة الدواجن صناعة حية وبها اكتفاء ذاتي وتحتاج لذبك لاستمرارية دوران العملية الإنتاجية .

وطالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بعودة المبادرات المصرفية عبر البنك المركزى لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة تساعد في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المكونات على الصناعة ودعمها كونها صناعة محلية بها اكتفاء ذاتي بما يضمن زيادة القدرات الإنتاجية وعودة الاستقرار للقطاع.