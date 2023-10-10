عشبة تحمى من السرطان والأمراض المزمنة.. تعرف عليها

تعتبر عشبة الزعتر من الأعشاب المفيدة في علاج عدد كبير من الامراض والحماية منها في نفس الوقت يكسب الاطعمة مذاقا شهيا

وذكر موقع stylecraze إن إحدى الدراسات البرتغالية قد كشفت أن الزعتر قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان القولون.

يمكن أن تعزى هذه الخصائص إلى مكوناته – والتي تشمل بعضها حمض الأوليانوليك i ، وحمض الأورسوليك i ، واللوتين، وبيتا سيتوستيرو

كما كان لعشبة الزعتر تأثير مفيد على سرطان الثدي وكان لها في الأبحاث آثار إيجابية على علاج سرطان الثدي عن طريق زيادة موت الخلايا السرطانية.

أحد المكونات الرئيسية الأخرى لزيت الزعتر الأساسي الذي يساعد على الوقاية من السرطان هو الكارفاكرول، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الكارفاكرول يمكن أن يمنع تكاثر وهجرة خطوط الخلايا السرطانية.