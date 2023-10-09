الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

موسى يهاجم أحمد الطنطاوي: يقود دعوات للفوضى (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث في يناير 2011، يتكرر الآن، من خلال دعوات الفوضى، من المدعو أحمد الطنطاوي، معقبا:"مصر لن تسمح بالفوضى مرة أخرى".

txt

أحمد موسى للفلسطينيين: دافعوا عن أرضكم حتى تحريرها (فيديو)

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية الداعمة لأحمد الطنطاوي تتحدث عن ساعة الصفر، من أجل إحداث فوضى داخل مصر، مؤكدًا أن سيناء ليست مستباحة ولا يمكن استباحة أي شبر في مصر.

تصاعد في قطاع غزة جراء القصف الوحشي الإسرائيلي

ولفت أحمد موسى، إلى هناك تصاعد في قطاع غزة جراء القصف الوحشي الإسرائيلي، كما أن الولايات المتحدة والغرب يدعمون إسرائيل في هذا الوقت، مشددا على الفلسطينيين بضرورة التمسك بالأرض مهما كان ثمن التضحية. 

 

 

مواد متعلقة

أحمد موسى: لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء الحرب في غزة (فيديو)

أحمد موسى: إسرائيل تطلب الوساطة المصرية في قضية الأسرى لدى حماس (فيديو)
الجريدة الورقية