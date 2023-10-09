موسى يهاجم أحمد الطنطاوي: يقود دعوات للفوضى (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث في يناير 2011، يتكرر الآن، من خلال دعوات الفوضى، من المدعو أحمد الطنطاوي، معقبا:"مصر لن تسمح بالفوضى مرة أخرى".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية الداعمة لأحمد الطنطاوي تتحدث عن ساعة الصفر، من أجل إحداث فوضى داخل مصر، مؤكدًا أن سيناء ليست مستباحة ولا يمكن استباحة أي شبر في مصر.

تصاعد في قطاع غزة جراء القصف الوحشي الإسرائيلي

ولفت أحمد موسى، إلى هناك تصاعد في قطاع غزة جراء القصف الوحشي الإسرائيلي، كما أن الولايات المتحدة والغرب يدعمون إسرائيل في هذا الوقت، مشددا على الفلسطينيين بضرورة التمسك بالأرض مهما كان ثمن التضحية.