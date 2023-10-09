مهدور حقها.. طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء| تعرف على فوائدها

سلطة الفاصوليا الخضراء من الوصفات المهدور حقها في معظم المنازل رغم فوائدها العديدة ومذاقها اللذيذ، فهي مفيدة لصحة القلب ولعملية الهضم وأيضًا في شكل جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وأبرز فوائدها.

سلطة الفاصوليا الخضراء

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الخضراء بالثوم

المكونات

800 جرام من الفاصولياء الخضراء.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 فص من الثوم المهروس.

1 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر الحار.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود مطحون طازج.

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا بالثوم

تسلق الفاصولياء في قدر مليء بالماء مع قليل من الملح، حتى يصبح لونها أخضر فاتح وتصبح طرية نوعاً ما.

تسخن مقلاة كبيرة على الغاز مع ملعقة زيت الزيتون.

تضاف رقائق الفلفل الأحمر مع الثوم إلى المقلاة حتى تبرز رائحتها يتغير لون الثوم قليلاً.

تضاف الفاصولياء الخضراء حتى يكتمل استواؤها، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود.

يضاف الليمون ثم بعد 3 دقائق تطفأ النار.

فوائد تناول الفاصوليا بالليمون والثوم

تساعد الفاصوليا على إنقاص الوزن، إذ يحتوي كوب واحد على 31 سعرة حرارية فقط.

تعزز الفاصولياء الخضراء صحة القلب، إذ تعمل كمية الألياف الرائعة الموجودة فيها على تخفيض مستويات الكوليسترول.

الفاصولياء خفيفة على المعدة فهي تحتوي كمية قليلة من الفودماب الذي يسبب النفخة والاضطرابات الهضمية.

تزود الفاصولياء الخضراء الجسم بكميات رائعة من الفيتامينات والمعادن.

يزود طبق الفاصولياء الخضراء بالثوم والليون الجسم بكمية عالية من فيتامين سي الموجود في بكثرة في الليمون والفاصوليا.

يعتبر الثوم في طبق الفاصوليا بالليمون والثوم مضاداً بكتيرياً يقي من الإصابة بالالتهابات والعدوى.