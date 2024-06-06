رئيس مصرللطيران للخدمات الأرضية يتفقد مصنع الزى ويتابع موقف الالتزامات الراهنة



قام المهندس إبراهيم فوزي رئيس مصرللطيران للخدمات الأرضية بزيارة تفقدية لمصنع الزى وتواصل مع العاملين هناك وذلك لمتابعة موقف الإلتزامات الراهنه وتعد تلك الزيادة هى الأولى للمصنع بعد ضمه لمصرللطيران للخدمات الأرضية حيث تابع سير العمل ومراحل الإنتاج لبعض المنتجات بالمصنع ....



وأكد فوزى فى لقائه بقيادات المصنع انه لابد من الحفاظ على نظام العمل وتطوير الاداءو الإلتزام بكافة التعاقدات فى مواعيدها المحدده ولابد أن يكون الجميع على قدر المسئوليه من خلال المتابعة لسير العمل بشكل يومى والقضاء تمامآ على أى معوقات وغير مسموح بأى تهاون..

و إستمع رئيس مصرللطيران للخدمات الأرضية لشرح من قيادات المصنع لمراحل الإنتاج ونظام التخزين بالمصنع ، مع الإستفسار عن مواعيد تسليم بعض المنتجات والسؤال عن تفصيلات العمل فى كافة أفرع المصنع وأكد على الإلتزام بتنفيذ كافة المهام الإنتاجيه المطلوبه فى المواعيد المحدده دون تأخير والعمل على تطوير منظومة العمل والتى سيحرص على متابعتها بنفسه فى المرحله المقبله

وشدد فوزى على أن يكون الجميع على قدرالمسئوليه وضرورة إستغلال الإمكانيات المتاحه لإنجاز المطلوب لأن صالح الشركة هو الهدف الاساسى .