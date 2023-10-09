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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

صحي ومفيد.. طريقة عمل آيس كريم بالشوكولاتة في المنزل

آيس كريم شوكولاتة
آيس كريم شوكولاتة

الآيس كريم من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار سواء في الصيف أو حتى الشتاء، لكنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات والألوان المصنعة بالإضافة لسعراته الحرارية المرتفعة، ولذلك نقدم لك طريقة صحية لتحضير آيس كريم بالشوكولاتة.

 

طريقة عمل آيس كريم صحي

مكونات

3 حبات موز كبيرة ناضجة ومجمدة.

⅓ كوب بودرة كاكاو غير محلاة.

2-3 ملاعق كبيرة زبدة فول سوداني.

رقائق شوكلاتة داكنة.

1 كوب حليب خالي الدسم.

رشة ملح.

 

طريقة تحضير آيس كريم صحي

يقطع الموز الناضج ويوضع في الفريزر ليتجمد.

توضع جميع المكونات في محضرة الطعام، ثم تخلط على سرعة عالية حتى تتجانس كلياً وتشكل قواماً كريمي.

ملاحظة: يضاف الحليب بشكل تدريجي وبكمية بسيطة فقط لتطرية الخليط إن كان جامداً.

يوضع الخليط في المجمد مدة ساعة على الأقل ليجمد، ويبقى صالحاً للأكل مدة (2- 3) أسابيع.

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