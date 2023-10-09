البنك الأهلي يجدد الثقة في بابا فاسيليو

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين قبل إنطلاق مران اليوم للتأكيد علي ثقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ولجنة الكرة فى الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو.

وأكد رئيس النادي للاعبين ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية مع عودة منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التى ستشهد العودة الحقيقية لفريق البنك الأهلي.

وفى ختام الاجتماع تعاهد الجهاز الفني واللاعبين علي بذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة.

وكان البنك الأهلي قد تلقى خسارة دراماتيكية قبل أيام أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.