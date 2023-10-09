عواطف عبدالرحمن: محمد فايق ترك بصمة ناصعة وتاريخ مضيء في كل المجالات التي عمل بها

قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذة الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الوزير السابق محمد فايق ترك بصمة ناصعةوتاريخ مضيء في كل المجالات الوطنية التي عمل بها.



وأشارت خلال كلمتها خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مع وزير الإعلام الأسبق، وخبيرالعلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق، إلى أن مذكرات فايق تمثل وثيقة تعبر عن فترة هامة في تاريخ مصر منذ عهد الرئيس الأسبق جمالعبد الناصر حتى اليوم

ولفتت إلى الدور الخطير الذي قام به في افريقيا، معلقة: له بصمة كبيرة مع القادة الأفارقة ويملك نفس الروح الأفريقية المستقيمة محمد فايق ليس مجرد مواطن مصري بل أيقونة مصرية متعدد الاهتمامات والمواهب وحقق انجازات في كل المجالات التي عمل بهاوله رؤية مستقبلية.

واكدت: لا بد من استكمال ما قام به محمد فايق في أفريقيا، خاصة وأنه قد حدثت قطيعة مع أفريقيا خلال الفترة الماضية، ولكن القيادةالمصرية الحالية تحاول العودة إلى أفريقيا وتبذل جهودا في هذا الشأن.

حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش،نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وأحمدالجمال، شيخ الناصريين، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان..