نصائح محمد عثمان الخشت لطلاب جامعة القاهرة الدولية

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدة نصائح لطلاب جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور محمد عثمان الخشت في جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية.

وانطلقت الدراسة في جامعة القاهرة الدولية، يوم السبت الماضي، للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023- 2024.

واطمأن رئيس جامعة القاهرة على انتظام الدراسة بالقاعات والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية.

كما اطمأن رئيس جامعة القاهرة على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

نصائح رئيس جامعة القاهرة

ووجه رئيس جامعة القاهرة بعض النصائح التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، مع ضرورة أن يكون لهم هدف مرحلي، وأن يكون لهم غاية استراتيجية؛ وإن فشلت حاول ثم حاول، فالصواب لا يأتي دوما إلا بعد محاولات خاطئة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على عدم الاعتماد على الحظ بل لابد من الإرادة والتخطيط والعمل المتقن واتباع كل الوسائل الصحيحة المؤدية لتحقيق الهدف.

هنأ رئيس جامعة القاهرة الطلاب الجدد على انتمائهم لجامعة القاهرة الدولية التي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة للطلاب أن المعرفة قوة، مشيرا إلى أن العلم هو سبيل التقدم، وبالعلم يعز الله قوما ويذل آخرين، كما وجههم لضرورة التوسع في القراءة، خاصة القراءة التي تساهم في تحسين طرق التفكير وتزيد المعرفة بالنفس وبالعالم.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأنه من الواجب ربط التجربة الخاصة بتجربة الوطن، قائلاً: تقدمك مرتبط بتقدم الوطن، وأمنك مرتبط بأمنه، وسلامتك مرتبطة بسلامته، وشعارك في الحياة: ليكن (إلى النجوم من خلال العقل والمشقة)، والبداية الآن وليس غدا فصنع المستقبل يبدأ الآن، المهم أن تبدأ حتى ولو بالقليل، والمهم أن تواصل، فخير الأعمال أدومها وإن قل.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف من جامعة القاهرة الدولية تقديم خريج بمواصفات عالمية وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبما يسد الفجوة المعرفية ويلبي الحاجة الوظيفية على المستوى الدولي.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة الدولية ستتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط؛ وحيث أن الجامعة تجمع بين نظام البرامج والكليات، سيتم إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة وهي كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة.