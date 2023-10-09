الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جولة تفقدية لمحمد عثمان الخشت في جامعة القاهرة الدولية

جولة رئيس جامعة القاهرة
جولة رئيس جامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية. 

الخشت: جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية

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وانطلقت الدراسة في جامعة القاهرة الدولية للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024.
 

واطمأن رئيس جامعة القاهرة على انتظام الدراسة بالقاعات والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

رسالة رئيس جامعة القاهرة للطلاب

ورحب رئيس جامعة القاهرة بالطلاب الجدد ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وانتمائهم لجامعة القاهرة الدولية التي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر، كما استمع لمقترحاتهم وطلباتهم ووعدهم بالاستجابة الفورية.

وخلال الجولة وجه رئيس جامعة القاهرة بعض النصائح التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، مع ضرورة أن يكون لهم هدف مرحلي، وأن يكون لهم غاية استراتيجية؛ وإن فشلت حاول ثم حاول، فالصواب لا يأتي دوما إلا بعد محاولات خاطئة، كما أكد عليهم عدم الاعتماد على الحظ بل لابد من الإرادة والتخطيط والعمل المتقن واتباع كل الوسائل الصحيحة المؤدية لتحقيق الهدف.

وأكد رئيس جامعة القاهرة للطلاب أن المعرفة قوة، مشيرا إلى أن العلم هو سبيل التقدم، وبالعلم يعز الله قوما ويذل آخرين، كما وجههم لضرورة التوسع في القراءة، خاصة القراءة التي تساهم في تحسين طرق التفكير وتزيد المعرفة بالنفس وبالعالم؛ منوها بأن من الواجب ربط التجربة الخاصة بتجربة الوطن، قائلاً : تقدمك مرتبط بتقدم الوطن، وأمنك مرتبط بأمنه، وسلامتك مرتبطة بسلامته، وشعارك في الحياة: ليكن (إلى النجوم من خلال العقل والمشقة)، والبداية الآن وليس غدا فصنع المستقبل يبدأ الآن، المهم أن تبدأ حتى ولو بالقليل، والمهم أن تواصل، فخير الأعمال أدومها وإن قل.
 

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