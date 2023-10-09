عقود الغاز الأوروبية الآجلة تقفز بقوة بعد تسرب في أحد خطوط الأنابيب

قفزت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد اكتشاف تسرب في خط أنابيب في منطقة البلطيق، مما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية وزيادة مخاطر الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.

الغاز الطبيعي

ارتفع العقد القياسي لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بما يصل إلى 9.7% ليتداول فوق 41 يورو (43 دولاراً) لكل ميغاوات في الساعة يوم الاثنين. يأتي ذلك، بعدما تم اكتشاف تسرب مشتبه به في وقت مبكر من يوم الأحد في خط أنابيب تحت البحر يربط بين الشبكتين الفنلندية والإستونية، والذي أغلقه مشغلوه أثناء التحقيق في المشكلة.

وبينما يبدو الحادث تحت السيطرة في الوقت الحالي، فإنه يسلط الضوء على ضعف البنية التحتية تحت سطح البحر في أعقاب الانفجارات التي وقعت على خطوط أنابيب نورد ستريم القريبة قبل عام. ومع دخول نصف الكرة الشمالي موسم التدفئة، يتزايد التركيز على أي انقطاع محتمل في الإمدادات في أعقاب تقلبات سوق الطاقة في العام الماضي، حتى مع وصول مخزونات الغاز الأوروبية إلى طاقتها الكاملة تقريبا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أسعار الغاز ترتفع على خطي النفط

النفط

وتتبع الغاز الطبيعي أيضاً التقدم في أسعار النفط الخام، والتي ارتفعت بعد العمليات العسكرية الدائرة بين حماس وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويهدد التوغل بإشعال التوترات في الشرق الأوسط. إذ يتم شحن بعض الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تمتلك محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وترسلان بعض الوقود إلى أوروبا.

وفي حين أن سوق البلطيق صغير نسبياً، فإن خط الأنابيب الغاز الطبيعي المتأثر بالتسرب يربط محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة الجديدة في فنلندا بإستونيا. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال بعد خفض مشتريات الغاز من خطوط الأنابيب الروسية، لكن الغاز لم يمثل سوى 3.5% من مزيج الطاقة في فنلندا في النصف الأول من هذا العام.

وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الشهر الأول الهولندية، وهو المعيار الأوروبي، بنسبة بلغت نحو 9.3% ليصل إلى مستوى نحو 41.80 يورو لكل ميغاوات في الساعة بحلول الساعة 11:31 صباحاً في أمستردام. كما ارتفع ما يعادله في المملكة المتحدة.