أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 88.76 دولار للبرميل

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، بقيمة 4 دولارات في سعر البرميل ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 88.76 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.02 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 11%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو 8%.

وأصدرت الحكومة الروسية قرارا يسمح بتصدير وقود الديزل عبر خطوط الأنابيب للمنتجين الذين يزودونهم بما لا يقل عن نصف الوقود الذى ينتجونه، كأحد الإجراءات الإضافية لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلي، حسبما جاء في بيان للمكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي.

وجاء في البيان - الذي نقلته وكالة تاس الروسية - "أزالت الحكومة القيود المفروضة على تصدير وقود الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ البحرية عن طريق النقل عبر خطوط الأنابيب بشرط أن يقوم المنتج بتوريد ما لا يقل عن 50% من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية".

وفرض مجلس الوزراء الروسي قيودا مؤقتة على صادرات البنزين ووقود الديزل في 21 سبتمبر الماضي لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وقال النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين - في وقت سابق - إن الحظر غير محدد المدة وستعتمد مدته على تشبع السوق ونتائج هذا الإجراء.

النفط الإيراني

ارتفع إنتاج النفط الإيراني منذ بداية هذا العام بأكثر من 700 ألف برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات عند نحو 3.25 مليون برميل يوميا، بعد أن استفادت طهران من انحسار حدة التوترات مع واشنطن، وغض الإدارة الأميركية الطرف عن صادرات النفط الإيراني، في خطوة ربطها البعض في رغبة إدارة بايدن في الحد من صعود أسعار الخام.

لكن ومع التصعيد الأخير في غزة، ترى الأسواق إن الإدارة الأميركية قد تعود لتضييق الخناق على صادرات النفط الإيراني، الأمر الذي قد يدفع أسعار النفط للأعلى.

ووفقا لغولدمان ساكس، فإن كل تراجع بمقدار 100 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط الإيراني، سيضيف نحو دولارا واحدا للأسعار خلال عام 2024.