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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لجنة الحكام بـ الكاف تختار حكم مواجهة الأهلي وسيمبا

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني

 قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد مهمة تحكيم مواجهة الأهلي أمام سيمبا التنزاني للحكم الموريتاني داحان بيدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة السوبر الأفريقي، والمقرر لها في العشرون من الشهر الجاري، في دار السلام بتنزانيا.

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 بينما سيقود مواجهة الإياب الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم.

 ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تمام السادسة من مساء الجمعة بعد المقبل، بينما سيكون لقاء العودة في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بالقاهرة.

  جدير بالذكر أن قرعة دوري السوبر الأفريقي أوقعت الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، حيث الفائز من هذه المباراة سيلتقي بالفائز من لقاء صن داونز وبترو أتلتيكو في نصف نهائي البطولة.

 في المقابل، سيلتقي الفائز من مواجهة  الوداد وأنيمبا، بالفائز من مباراة الترجي ومازيمبي الكونغولي.

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