وليد الركراكي يرد على إمكانية تدريب الهلال السعودي

رد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، على إمكانية توليه القيادة الفنية لفريق الهلال السعودي.

ويتولى خورخي خيسوس تدريب الهلال ولكنه موقفه من الاستمرار لا يزال غامضًا بعد النتائج المتواضعة منذ بداية الموسم.

وظهر الركراكي في مقطع فيديو ورد على سؤال إمكانية توليه تدريب الهلال، قائلًا: "إن شاء الله".

ويعد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، من أفضل المدربين في العالم، بعدما قاد منتخب المغرب إلى المركز الرابع في كأس العالم 2022 لأول مرة في التاريخ.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين.