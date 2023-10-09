ياسمين الشريف : الجميع لديه طموحات لخدمة نادي الزمالك “خاص”

أكدت ياسمين الشريف المرشحة لعضوية نادي الزمالك تحت السن أن جميع أفراد قائمة فاروق جعفر لديهم طموحات كبيرة من أجل خدمة القلعة البيضاء في الوقت القادم .

وقالت الشريف خلال الندوة التي عقدت في " الوفد " :" بشكر فاروق جعفر أنه اختار هذه القائمة التي تضم العديد من الأشخاص المحترمة الذين يمتلكون فكر عالي في المجال الإداري ، وفاروق جعفر يعد قيمة كبيرة للغاية والجميع يعلمه جيداً ".

وأضافت:" أنا اشجع نادي الزمالك بتعصب منذ الصغر وانظر إليه من جانبين الأول أنني ارغب في أن افيد النادي بكل، ومن جانب أخري لأني مشجعة وابنة هذا النادي ".

ياسمين الشريف تكشف عن برنامجها الانتخابي

قالت ياسمين الشريف أنها تريد في برنامجها الانتخابي أن تعمل جزء طبي داخل نادي الزمالك وتوفير دكاترة في كل التخصصات بأسعار رمزية لأعضاء النادي، كما تكون الكشوفات للعاملين بالنادي مجاناً، كما أنني ارغب في التعاقد مع عيادات خارجية ومعامل تحاليل تكون بأسعار رمزية لحاملي كارنية عضوية نادي الزمالك ".

وأضافت:" كما أنني أرغم في تطبيق عمل دروس أو " كورسات" داخل نادي الزمالك للأعضاء وتكون معتمدة وبأسعار رمزية ".

ووجهة رسالة إلى مرشحي النادي الزمالك قائلة:" رجاء من السادة المرشحين لإدارة نادي الزمالك توفير الأموال التي تصرف على الاعلانات ووضعها في شىء داخل النادي من أجل حل جزء من الازمات التي تمر بها القلعة البيضاء ".

ياسمين الشريف: النادي الأهلي لم يعجبني

قالت ياسمين الشريف عن النادي الأهلي :" النادي الأهلي الإجتماعي لم يعجبني على الإطلاق لأن الكراسي فيه متهالكة و"مكسره " داخل فرعي مدينة نصر والجزيرة ، وانا مصدومة من هذا الوضع في القلعة الحمراء، لكن فرعي زايد والتجمع جيدين لأن إنشاءهم كان من قريب للغاية ، ومستوى النادي الأهلي لم يعجبني على الاطلاق ، ونادي الزمالك أعلى بمراحل ".

وأضافت:" اعضاء النادي الأهلي يحافظون على سرية المكان لذلك لم يتضح هذا الشىء للجمهور والأندية المنافسة على عكس بعض أعضاء نادي الزمالك لكن الفرق أن النادي الأهلي يحافظ على السرية على عكس أعضاء نادي الزمالك ، ولكن في الحقيقية أن الزمالك افضل بمراحل من النادي الأهلي بالإضافة إلى الاسعار في النادي الأهلي جنونية على عكس الاسعار داخل نادي الزمالك.

