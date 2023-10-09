رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع انتظام الدراسة بالجامعة

تابع الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، انتظام الدراسة والمحاضرات وسير العملية التعليمة بالجامعة الأهلية على مستوى كافة البرامج.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة المتابعة الدورية وبشكل يومي لكافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية والتي تشمل تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي حرصًا على سلامة منتسبي الجامعة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة المشاركة في لأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهارات الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب، بما يعني بناء المجتمع بإعداد الطالب الجامعي إعدادًا كليًا.

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