النمسا وألمانيا تعلقان مساعداتهما لفلسطين بعد طوفان الأقصى

أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، الإثنين، تعليق المساعدات للفلسطينيين التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليون يورو، والمخصصة لعدد من المشاريع، مع استمرار التصعيد في قطاع غزة.

وتبنى الائتلاف المحافظ الحاكم في النمسا أحد أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية، ورُفع العلم الإسرائيلي فوق مكتب المستشار النمساوي ووزارة الخارجية، بعد الهجوم المباغت من قطاع غزة، السبت، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال شالنبرج، لمحطة أو.آر.إف الإذاعية: "حجم ما شاهدناه مروع للغاية لدرجة أننا لا نستطيع العودة إلى العمل كما هو معتاد، لذلك سنجمد جميع مدفوعات التعاون التنموي النمساوي في الوقت الحالي".

كما أعلنت ألمانيا تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية مؤقتا لحين مراجعتها

وفي سياق متصل ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 508 شهيد و2800 جريح.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، منذ قليل، أن 493 شهيدا، و2751 جريحا في قطاع غزة حتى الآن، بينهم 91 طفلا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في محافظات الضفة 15 شهيدا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحا.

وأشارت إلى أن هناك 4 شهداء بينهم طفل في القدس، وشهيدين في محافظة رام الله والبيرة، و4 شهداء في محافظة الخليل، وشهدين في نابلس، وشهيدين في محافظة أريحا والأغوار، وطفلا شهيدا في محافظة قلقيلية.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، حيث استهدفت أبراجًا وعمارات سكنية، ومنشآت مدنية وخدماتية، ومساجد، موقعةً شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن..