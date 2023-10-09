إسرائيل تحتضر.. أخر مستجدات العملية العسكرية طوفان الأقصى

لليوم الثالث على التوالي، تواصل عملية "طوفان الأقصى" حربها ضد إسرائيل، حيث شنت حركة حماس أول أمس السبت الضرب ضد المحتل الإسرائيلي، ونجحت في قتل المئات وأسر الآلاف من الإسرائيليين.

وفي المقابل، يقوم الجيش الإسرائيلي بشن الغارات على قطاع غزة والتصدي لهجمات طوفان الأقصى، تلك العملية العسكرية التي حققت تفوق كبير على الجيش الإسرائيلي منذ قيامها، إذ تعد تلك العملية هي الأشد والأقسى على إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.

أخر مستجدات طوفان الأقصى

ونجحت العملية العسكرية طوفان الأقصى في قتل أكثر من 1000، وإصابة أكثر من 2382 إسرائيلي، وعلى الجانب الأخر، وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل أكثر من 400 فلسطيني، وإصابة 2300 في قطاع غزة.

نفذت طوفان الأقصى هجوم عسكري على مهرجان الموسيقى في إسرائيل، ونتج عنه قتل حوالي 260 شخص، فضلًا عن وقوع العديد منهم في قبضة حركة حماس كأسرى، إذ تجاوز عدد الأسرى الإسرائيليين الـ 100 رهينة متواجدين في قطاع غزة، بالإضافة إلى أسر ضباط في الجيش الإسرائيلي.

العملية العسكرية طوفان الأقصى

وأكدت حركة حماس، أن قواتها مستمرة في العمليات العسكرية في إسرائيلي وخاصة في منطقة مفكيم بالجنوب والتي تقع في شمال قطاع غزة، فضلًا عن شن هجوم صاروخي على مدينة عسقلان الساحلية الجنوبية القريبة من حدود غزة، وهو ما لم يرد عليه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالإثبات أو النفي.

وأعلنت حماس، استهداف مطار بن غوريون، المركز الدولي لإسرائيل، الواقع خارج تل أبيب.

ومن ناحيته، أكد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن إسرائيل تشهد أسوأ هجوم منذ حرب 1973.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن حركة حماس أطلقت 3284 صاروخًا على إسرائيل منذ بدء الهجوم أول أمس السبت.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، حالة الحرب رسميًا، وذلك لأول مرة منذ أكتوبر 1973.