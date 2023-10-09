مهرجان الموسيقى العربية 32| هاني فرحات: إدارة المهرجان مسئولية كبيرة وفخور بها

عبّر المايسترو هاني فرحات عن سعاجته وفخره بإدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الصحفي للمهرجان.

وأكد هاني فرحات على ضخامة مسئولية إدارة حدث موسيقي بحجم مهرجان الموسيقى العربية الذي يضم العالم العربي بأكمله ويجعلنا نتحدث لغة موحدة هامة في الوقت العصيب الذي نمر به.

يقام المؤتمر الصحفي بحضور رئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر والإعلامية مريم نور.

تقام فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية