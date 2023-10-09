طرق حصول المطلقة على معاش والدها.. يبحث العديد من السيدات والفتيات التي تتوافر بها شروط الحصول على معاش الوالد بعد وفاته عن كيفية الحصول على المعاش خاصة في حالة كانت الابنة غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو ليس لديها مصدر دخل مما يجعلها مستحقة للحصول على المعاش.

وتستعرض " بوابة الوفد " شروط حصول الابنة على معاش والدها والمستنداتالمطلوبة في السطور التالية :

شروط حصول الابنة على معاش والدها

يشترط قانون التأمينات الجديد لحصول الابنة على معاش والدها كاملًا أن تكون آنسة أو أرملة أو مطلقة، ولا تحصل على أجر.

إذا كانت تعمل في القطاعين العام أو الحكومي أو الخاص، فيجب أن يكون معاش الوالد أكبر من راتبها، إذ تحصل الابنة على الفرق بين الراتبين.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش الوالد

حتى تتمكّن الابنة من صرف معاش الوالد يجب عليها التقدم ببعض المستندات الآتية:

شهاد وفاة الأب أو مستخرج رسمي.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للابنة.

إذا كانت الابنة تعمل فيجب تقديم بيان من مكتب التأمينات يوضح بداية العمل.

إذا كانت تعمل في القطاع العام الحكومي يتم بيان بمفردات المرتب عن شهر وفاة الأب، وصورة طبق الأصل عن بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة.

في حالة كانت تعمل في القطاع الخاص، فيجب تقديم بيان بأجر الاشتراك التأميني من المكتب المختص.

خطوات حصول الأبنة على معاش والدها

تتوجه الابنة لأقرب وحدة للشؤون الاجتماعية لتقديم طلب الحصول على المعاش والحصول على الاستمارة المناسبة، ويتم الحاق الآتي:

كتابة إقرار من الابنة بعدم وجود أقارب ملزمون بالإنفاق عليها.

كتابة إقرار بعدم وجود مصدر دخل للأسرة، وفي حالة وجود دخل يجب إضافة المصدر.

كتابة إقرار في حالة كانت الابنة أقل من العمر القانوني بأنها غير متزوجة، أو أنها لا تزال في مراحل التعليم.

يتم إرفاق صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

شهادة ميلاد الأولاد أو مستخرج رسمي منها.

صورة من قسيمة الطلاق في حالة كانت الابنة مطلقة، ويتمّ اعتماده من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.

تحصل الابنة على معاش والدها بنسب متفاوتة تختلف حسب جدول توزيع المعاش على المستحقين، فإذا كانت وحيدة تحصل على ثلثي المعاش، كما تحصل على نصف المعاش حال وجود والدتها.