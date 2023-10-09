الإحصاء: 23.2% انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال يوليو

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري ليصل إلى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 23.2٪.

أشار الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 10.9٪ حيث بلغت 3.10 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: أسمدة بنسبة 37.0 ٪، منتجات البترول بنسبــة 70.7 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8 ٪، أثاث بنسبة 46.7 ٪.



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( بترول خام بنسبة 6.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 4.8 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36.4 ٪).

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.3 ٪ حيث بلغت 6.03 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 16.0 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 13.5 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.6 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.0 %.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 22.1 %، قمح بنسبة 154.2 %، سيارات ركوب بنسبة 137.3 ٪، الغاز الطبيعي بنسبة 52.6 %.