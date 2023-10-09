التفاصيل الكاملة لعلاقة سمية الخشاب بـ غالية سائقة الميكروباص

تستعد النجمة سمية الخشاب لتصوير مسلسلها الجديد بعنوان بـ100 راجل، خلال الفترة المقبلة، الذي من المفترض أن تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وأعلنت الشركة المنتجة، أن يجري في الوقت الحالي الإتفاقات النهائية مع باقي فريق العمل، لبدأ التصويرالمسلسل في آخرنوفمبر المقبل،وينتمي العمل للدراما المصرية الشعبية.

تدور أحداث مسلسل بـ100 راجل، في حارة من الحارات المصرية القديمة، وتجسد الفنانة سمية الخشاب شخصية غالية فتاة شعبية بسيطة ،ترغمها الحياة أن تعمل سائقة ميكروباص وتدخل في صراع متواصل مع الظروف والناس.

مسلسل بـ100 راجل من تأليف محمود حمدان ،وإخراج إبرام نشأت ومن إنتاج ممدوح شاهين.

على جانب آخر احتفلت سمية بانتهاء تصوير مسلسل "أرواح خفية" المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا ،والمسلسل عبارة عن 10 حلقات وإخراج إبرام نشأت وتأليف سوسن عامر ويضم النجوم نضال الشافعي، منذر رياحنة، هالة فاخر، فراس سعيد، ونهلة سلامة ويناقش العمل قضايا التعليم وتجسد سمية شخصية مدرسة تتعرض لأزمات بسبب ماضيها.

وفي سياق مختلف، تنتظر سمية الخشاب، عرض مسلسل "أرواح خفية" على إحدى قنوات التلفزيون، في شهر ديسمبر المقبل، ويُشاركها البطولة كل من نضال الشافعي، منذر رياحنة، فراس سعيد، نهلة سلامة، ياسر علي ماهر، مي الغيطي وآخرين، وهو من إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه حول "لارا" وهي معلمة تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى رحلة تخييم وتتصاعد الأحداث هناك وخصوصًا داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة، ثم نكتشف أن هناك سرًا متعلقًا بالمدرسة التي تعمل بها.