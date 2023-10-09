استأنفت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين في تمام التاسعة صباحًا، عملها لليوم الخامس، لمواصلة استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، حتى الخامسة مساءً يوميًا بما فيها أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

ووصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى أمس اليوم الرابع، اثنين مرشحين وهما المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران.

موعد إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 14 أكتوبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه من الهيئة.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل والخارج

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لإجراء تصويت المصريين بالخارج وذلك خلال الفترة من يوم 1 وحتى يوم 3 ديسمبر المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت كل دولة من الدول التي بها جالية مصرية، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل خلال الفترة من يوم 10 - 11 - 12 ديسمبر 2023.

موعد إعلان القائمة المبدئية لأسماء للمرشحين لانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة يوم 9 نوفمبر موعدًا لإعلان قائمة الترشيح النهائية والرموز الانتخابية لكل مرشح، حيث من المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية في نفس اليوم وفقا للجدول الزمني المعتمد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وتنهي الهيئة الوطنية للانتخابات كافة أعمال الفرز وإرسال محاضر اللجان العامة في جميع محافظات الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 13 ديسمبر 2023 على أن تعلن نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر المقبل 2023.

موعد جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية 2024

وفي حالة وجود جولة إعادة تجرى عملية التصويت في الخارج خلال أيام 5 و6 و7 يناير 2024 في الخارج وأيام 8 و9 و10 يناير في الداخل.