الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج «نتشـارك» لإعداد مدربين المبادرات المجتمعية

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني [ الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ] وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، لليوم الثاني ، فعاليات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية لإعداد مدربين ( TOT ) لتنفيذ المبادرات المجتمعية ، بدار الهئية الهندسية للقوات المسلحة ، بمشاركة 150 متدرب من 15 محافظة ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر ) ، الذي تستمر فعالياته. حتي الـ 10 من اكتوبر الجاري ، بدار الهئية الهندسية للقوات المسلحة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وشهدت الجلسات التدريبية اليوم حضور كلا من :" الدكتور أحمد مصطفي ، مدير تحرير موقع وصحيفة اليوم السابع ، السادة استشاري التدريب " الدكتور محمد صلاحي ،الدكتورة رشا الخطيب ، الدكتور أحمد نجم ، الدكتور علاء ابراهيم ".

وبدأت الفعاليات اليوم بعدد من الجلسات ، بدأت الجلسة الأولي بعنوان تطوير مهارات وقدرات المدربين علي تفعيل وتوليد المبادرات الشبابيه ، وكيفية فهم وتحليل تحديات المجتمع ، حيث ناقش المشاركين التحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية ورصد تلك المشكلات وتحليلها من خلال شجرة المشكلات وفهم الأسباب الجذريه للمشكلات وكيفيه أشراك المجتمع في رصد وتحليل المشكلات وصياغتها ، وفق لجدول المشكلات ، من خلال ذلك قام المشاركين بمعرفه الاساليب المتنوعه لرصد المشكلات .

وجاءت الجلسة الثانية حول كيفيه تكوين فرق العمل ومفاهيم وأساليب التطوع و مكاسب التطوع التي يحصل عليها المتطوع وكيفيه توظيف الطاقات التطوعيه في توليد المبادرات الشبابيه .

وتناولت الجلسة الثالثة حول كيفيه التسويق للبرنامج وكيفيه بث رسائل إيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمخاطر التي يتعرض لها الفئات العمريه من وسائل التواصل الاجتماعى وكيفيه تبنى وسائل التواصل الاجتماعى من خلال المشروع لمفاهيم إيجابية نحو النشء والشباب المصرى ، أدارها الكاتب الصحفي أحمد مصطفي ، مدير تحرير صحيفة وموقع اليوم السابع ، حيث تحدث عن مهارات التواصل الإعلامي والجماهيري ، موضحًا مهارات التواصل والاتصال ، أنواع التواصل ، أهميّة مهارات التواصل و تحقيق النجاح والتفوق في الحياة ، مستندًا أن 85% من أسباب النجاح يكون بسبب امتلاك الإنسان لمهارة التواصل، و15% يعود إلى إتقان مهارات العمل ، التقريب بين وجهات النظر والمفاهيم والآراء والأفكار، وتوحيد أساليب العمل بين الأفراد، مشيرًا أن عملية التواصل تلعب دورًا كبيرًا في عمليات التخطيط للوصول إلى الأهداف باختلاف أنواعها فلا يمكن تحقيق الأهداف الخاصة بالإنسان دون توافر مهارات اتصال فعال وحقيقي.

وتخلل اليوم جلسة عامة حول :" صياغه التقارير الفنية للمدربين ، وأدوات المتابعه والتقييم ، وجلسة اخري حول استراتيجيات التعامل مع الفئات العمريه المختلفة خاصه (النشء والشباب ) .

واختتمت الجلسات بتطبيقات عملية لكل المشاركين ،وتستكمل غدا باقي الجلسات .

ويستهدف البرنامج إعداد مدربين لتدريب وتنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم ، وإعداد كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى .

ومن المقرر تنفيذ المدربين لمخرجات البرنامج والعمل علي تنفيذ المبادرات التالية داخل مراكز الشباب : (تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة "



