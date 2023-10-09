اليوم العالمي للصحة النفسية.. حق عالمي من حقوق الإنسان

اليوم العالمي للصحة النفسية.. في العاشر من أكتوبر كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للصحة النفسية من أجل إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، وبغية إجراء مناقشات أكثر إنفتاحًا بشأن الامراض النفسية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للصحة النفسية:



يأتي شعار اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام بعنوان" الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان".

كان بداية الاحتفال عام 1992م بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهي منظمة دولية للصحة النفسية مع أعضاء وشركاء في أكثر من 150 بلدًا.



يعد الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية فرصة للافراد والمجتمعات المحلية من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدمًا بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقًا عالميًا من حقوق الإنسان.



كما تعتبر الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان المكفولة للجميع، ولكل شخص أيا كان وأينما كان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية، حيث يشمل ذلك الحق في الحماية من مخاطر الصحة النفسية، والحق في الحصول على رعاية في المتناول وميسورة ومقبولة وذات نوعية جيدة، والحق في الحرية والاستقلال والإدماج في المجتمع المحلي.



أهداف الاحتفال



رفع الوعي بمشكلات الصحة النفسية حول العالم.

تكريس وتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية، وتقليل الوصمة المجتمعية.

توفير خدمات الصحة النفسية، والرعاية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة في البيئات المجتمعية

توجيه مزيد من الاهتمام لموضوعات الصحة، والمشكلات النفسية

ووفقًا لتقديرات الصحة العالمية فإن 1 من كل 8 أشخاص يعانون من مشاكل نفسية، والتي يمكن أن تؤثر على صحتهم البدنية ورفاهيتهم، وكيفية تواصلهم مع الآخرين، وسبل عيشهم، وتؤثر اعتلالات الصحة النفسية أيضا على عدد متزايد من المراهقين والشباب.