الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي للصحة النفسية.. حق عالمي من حقوق الإنسان

اليوم العالمي للصحة
اليوم العالمي للصحة النفسية

اليوم العالمي للصحة النفسية.. في العاشر من أكتوبر كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للصحة النفسية من أجل إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، وبغية إجراء مناقشات أكثر إنفتاحًا بشأن الامراض النفسية.

txt

وزير الصحة يؤكد أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الأمراض النفسية

txt

اتكلم هنسمعك.. معلومات عن مبادرة حياة كريمة لدعم الصحة النفسية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للصحة النفسية:


يأتي شعار اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام بعنوان" الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان".

 كان بداية الاحتفال عام 1992م بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهي منظمة دولية للصحة النفسية مع أعضاء وشركاء في أكثر من 150 بلدًا.

يعد الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية فرصة للافراد والمجتمعات المحلية من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدمًا بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقًا عالميًا من حقوق الإنسان.


كما تعتبر الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان المكفولة للجميع، ولكل شخص أيا كان وأينما كان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية، حيث يشمل ذلك الحق في الحماية من مخاطر الصحة النفسية، والحق في الحصول على رعاية في المتناول وميسورة ومقبولة وذات نوعية جيدة، والحق في الحرية والاستقلال والإدماج في المجتمع المحلي.


أهداف الاحتفال


رفع الوعي بمشكلات الصحة النفسية حول العالم.
تكريس وتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية، وتقليل الوصمة المجتمعية.
توفير خدمات الصحة النفسية، والرعاية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة في البيئات المجتمعية
توجيه مزيد من الاهتمام لموضوعات الصحة، والمشكلات النفسية
ووفقًا لتقديرات الصحة العالمية فإن 1 من كل 8 أشخاص يعانون من مشاكل نفسية، والتي يمكن أن تؤثر على صحتهم البدنية ورفاهيتهم، وكيفية تواصلهم مع الآخرين، وسبل عيشهم، وتؤثر اعتلالات الصحة النفسية أيضا على عدد متزايد من المراهقين والشباب.

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية تُعلن استشهاد 413 مواطنًا

وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي

وزير الصحة يطلق حملة للانتهاء من قوائم الانتظار بالغربية خلال 3 أسابيع

خبراء وعلماء الصحة العامة يؤكدون أهمية منتجات التبغ المسخن في تقليل أضرار التدخين

وزير الصحة يؤكد أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الأمراض النفسية

وزير الصحة: 24% من مجتمعنا يعاني من الاضطرابات النفسية وليس الأمراض النفسية
الجريدة الورقية