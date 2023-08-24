اتكلم هنسمعك.. معلومات عن مبادرة حياة كريمة لدعم الصحة النفسية

اتكلم هنسمعك.. أعلنت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، عن تدشين مبادرة جديدة تسمي «اتكلم هنسمعك»، وهي أولى مبادرات المؤسسة لدعم الصحة النفسية للأهالي.

وذكرت المبادرة خلال صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن المبادرة الجديدة تهتم بتعزيز ثقافة الصحة النفسية، ونشر الوعي بين المستفيدين من مشروعات «حياة كريمة».

الكشف على 145 مواطن ضمن «اتكلم هنسمعك»

وتأتي المبادرة الجديدة استكمالا لسلسلة الخدمات التي تقدمها ومنها مبادرة «أنت الحياة» في قرية برنشت في محافظة الجيزة، والتي شملت ندوات توعوية يتم تتناول بعض الموضوعات كالتوعية بالصحة النفسية وكيفية التعامل معها، اضافة الى الإرشاد النفسي والأسري، بجانب الاضطرابات التي من الممكن أن تصيب الأطفال وتحتاج إلى تدخل سريع في سن مبكر، ومنها :-

- إضطراب التوحد.

- اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

- المشكلات اللغوية الناتجة إما بسبب إعاقة أو بسبب مشكلات نفسية عند الطفل.

تطوير أنشطة الجانب النفسي

وجاء إطلاق المؤسسة لمبادرة «اتكلم هنسمعك»، والتي تهدف لتقديم الدعم النفسي للأهالي الأكثر احتياجا، وذلك انطلاقا من إيمان المبادرة الرئاسية بحق تلك الفئة من المجتمع في الحصول على صحة جسدية ونفسية سليمة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.

وتستهدف المبادرة فئات الأطفال، الشباب، وذوي الهمم، وتمكنت حتى الآن من استقبال 145 مواطنًا والعمل على تشخيص حالتهم ومشكلاتهم، وكذلك تحويلهم لتلقي الدعم المناسب، وفقًا لكل حالة على حدى.