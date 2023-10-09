إستبعاد ديبالا من قائمة الأرجنتين للإصابة

قرر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين إستبعاد اللاعب باولو ديبالا نجم فريق روما الإيطالي ويوفنتوس السابق من قائمة التانجو لمعسكر شهر أكتوبر الحالي بعد تعرض للإصابة.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على منصة "X" أن ديبالا قد تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة في الركبة والتي تعرض لها في مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لاستئناف مشواره في التصفيات القارية ضد باراجواي وبيرو، يومي 13 و18 أكتوبر الجاري لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ومن المنتظر أن يسافر المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة البيروفية "ليما" من أجل مواجهة بيرو يوم الأربعاء 18 أكتوبر، في الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت "القاهرة" على الملعب الوطني.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في ترتيب مجموعة التصفيات في قارة أمريكا الجنوبية برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن البرازيل المتصدر.

قائمة منتخب الأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، فرانكو أرمانى، خوان موسو، والتر بنيتيز.

في خط الدفاع: خوان فويث ، جونزالو مونتيل ، مولينا ، جيرمان بيزيلا ، كريستيان روميرو ، لوكاس مارتينيز ، نيكولاس أوتاميندي ، ماركو بيليجرينو ، ماركوس أكونيا ، نيكولاس تاجليافيكو ، لوكاس سكوفيل .

في خط الوسط: لياندرو باريديس ، جايدو رودريجيز ، إنزو فرنانديز ، رودريجو دي بول ، بالاسيوس ، كارلوس ألكاراز ، جيوفاني لو سيلسو ، أليكسيس ماك أليستر ، تياجو ألمادا .

في خط الهجوم: بروزو زابيلي ، باولو ديبالا ، ليونيل ميسي ، جوليان ألفاريز ، لاوتارو مارتينيز ، فاكوندو فارياس ، لوكاس بيلتران، أليخاندرو جارناتشو ، نيكولاس جونزاليس ، لوكاس أوكامبوس.