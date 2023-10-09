درجة الحرارة بالفيوم 31 درجة مئوية والجو ملبد بالغيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الاثنين طقس معتدل الحرارة وتسجل اليوم درجة الحرارة 31 درجة والجو ملبد بالغيوم وستكون درجة الحرارة 30 درجة يومى الثلاثاء والأربعاء وتنخفض إلى 29 درجة يوم الخميس والجمعة 30 درجة مئوية والسبت 29 وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 19 و20 درجة.

على جانب آخر شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الاثنين ثاني أيام العمل الأسبوعية زحامًا فى الحركة المرورية فى أغلب شوارع مدينة الفيوم السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد وأحمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد أى اختناقات مرورية بينما يشهد كوبرى البنوك وشارع البوسطة مع ارتباك مرورى بسبب غلق الطريق فى امتداد شارع الحرية من أمام البنك الأهلى حتى كلية طب أسنان بسبب أعمال الصيانة لبحر يوسف وتركيب "خوازيق" للبحر والتى تستمر عدة أسابيع.

زحام معتاد فى ملف الصدر

وشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم زحام مرورى وهذا الميدان بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبدالناصر المتجهة إلى القاهرة أو شارع النبوى المهندس المؤدى إلى قرية دمو وطريق القاهرة- أسيوط وطريق الفيوم- بنى سويف كما شهد شارع الفنية وملف الصدر زحام مرورى أصبح معتاد يوميًا.

وقد اشتكى أهالي مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم إلى اطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب إعادة رصف الطريق وإقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" وقيام المقاولين برمى التربة قبل الرصف دون "دكها" وترك ذلك للسيارات ووجود تحويلات في بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال حتى لا تتعطل مصالحهم وأكد البعض أن المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.

كما اشتكى المواطنون من الزحام ليلا فى الشوارع بمدينة الفيوم وطريق الفيوم بحيرة قارون مرورًا بقري بنى صالح والسيليين وسنهور بسبب عمليات الصرف الصحى فى قرية بنى صالح. كما شهد طريق ساحل بحيرة قارون خاصة فى المنطقة الواقعة بين مفارق اللؤلؤة ومدخل طريق وادى الريان انسياب فى الحركة المرورية.

وتؤكد التقارير أن مدينة الفيوم تستقبل يوميا عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، و5 ملايين رحلة للمركبات شهريا لمدينة الفيوم، وأن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها سيارات الملاكي.