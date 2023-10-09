أبو الدهب: الأهلي إستحق الفوز على الإسماعيلي

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الأهلي استحق الفوز على فريق الإسماعيلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الأهلي قدم مباراة قوية واستحق الثلاث نقاط في مباراة الإسماعيلي ولكن لاعبو الاسماعيلي افتقدوا اللمسة الأخيرة أمام الأهلي"



وتابع:"الأهلي يقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا ".