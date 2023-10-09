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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبو الدهب: الأهلي إستحق الفوز على الإسماعيلي

محمود أبو الدهب
محمود أبو الدهب

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الأهلي استحق الفوز على فريق الإسماعيلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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ميدو عن فوز الأهلي أمام الإسماعيلي: إيهاب جلال غامر.. وحسين الشحات في أفضل حالاته

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الأهلي قدم مباراة قوية واستحق الثلاث نقاط في مباراة الإسماعيلي ولكن لاعبو الاسماعيلي افتقدوا اللمسة الأخيرة أمام الأهلي"


وتابع:"الأهلي يقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا ".

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