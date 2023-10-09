ميدو عن فوز الأهلي أمام الإسماعيلي: إيهاب جلال غامر.. وحسين الشحات في أفضل حالاته

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على هزيمة الإسماعيلي أمام الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز هذا الموسم.

إقرأ أيضًا..

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إيهاب جلال عامر بالاعتماد على نفس تشكيل لقاء الاتحاد أمام الأهلي"

وأضاف:"حسين الشحات في أفضل حالاته مع الأهلي وكوكا مشروع جيد للغاية"

وواصل: "الدفاع المتقدم من جانب فريق الإسماعيلي كان سيئا في ظل عدم الضغط على لاعبي الأهلي"

واختتم: "لا يمكن لاعب دولي بحجم حمدي النقاز يقف بهذا الشكل الخاطئ في هدف حسين الشحات وأساسيات وخبرات المدافع لم تكن موجودة عند النقاز في هذه الوقفة"

