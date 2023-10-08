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إلهام شاهين: أدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحي (فيديو)
الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إلهام شاهين: أدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحي (فيديو)

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، سبب دخولها المستمر فى خلافات مع الآخرين، معقبة:" في ناس كتير مابتحبش الحقيقة، عاوزين النفاق".

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إلهام شاهين تهاجم الشعراوي: أنا ضد كل فيديوهاته لأن آرائه صادمة

وأكدت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهال طايل قائلة: "كتير بختلف مع الآخر عشان مش منافقة، وبقول الحقيقة اللي مش بتعجب الناس.

أدافع عن الفن بكل قوتي

وأشارت  إلهام شاهين إلى أنها تدافع عن الفن بكل قوتها وكذلك  تدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحى، متابعة: "بيولوا بتتكلم ضد الدين بالعكس، أنا بتكلم ضد المتاجرين بالدين، واللي بيفسروا الدين غلط، لأن الدين شئ عظيم وفيه سمو وروحانيات، وربنا بيأمرنا بكل حاجة حلوة.

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