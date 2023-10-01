إلهام شاهين تهاجم الشعراوي: أنا ضد كل فيديوهاته لأن آرائه صادمة

أوضحت الفنانة إلهام شاهين خلال تصريحاتها، رفضها لكل فيديوهات الشيخ الشعراوي مشيرة إلى أنها كانت صادمة بالنسبة لها.

إلهام شاهين

كشفت إلهام شاهين، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"، قائلة: "أنا ضد تقديم سيرة ذاتية ليه لأني شفت فيديوهات كانت صادمة وأنا ضد كل اللي جه فيها زي مثلا رأيه في ضرب الأزواج وأنه مباح طالما الزوج شاف عورة الست، وإن الراجل اللي يتجوز ست مسيحية ميودهاش ولا يعيد عليها في عيدها".

إلهام شاهين

أضافت إلهام شاهين: " قال عن المريض مش لازم تعالجوه علشان متأخروش لقائه بربه"، متسائلة "ليه نقدم سيرة ذاتيه ليه مفروض نقدمها عن العلماء".

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن عدم إنجابها للأطفال، قائلة إنها راضية عن هذا الأمر خاصة وأنها لم تكن شخص مسؤول عن تلك الفكرة وتريد أن تعيش حرة بدون أي قيود.

أشارت إلهام شاهين :"راضية جدا عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤليات عاوزه أكون حرة وأعيش لفني، الفن بياخد وقتنا كله في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها لازم يبقى في إختيار وأنا اخترت".

إلهام شاهين



أكملت إلهام شاهين حديثها، أنها لم تكن نادمة عن فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية ويمكن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، لأن العطاء والتضحية موجود لديها.

مسلسل "ألفريدو"

ويعرض لإلهام شاهين حاليا مسلسل "ألفريدو" عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن المسلسل ‎عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عناني، إنجي كيوان، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.