رفض طعن متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن لمدة 6 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه في القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.



ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وعليه حكمت المحكمة، حضوريًا بمعاقبة المتهم عمار .إ بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصورة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

وفي واقعة أخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن بدمياط وأيدت حكم الحبس لمدة عام الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات دمياط أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ١٦٢ دمياط الجديدة بالسجن لمدة عام وأيدت حكم الحبس الصادر ضده.

خلاف عائلى سابق بين شقيق المجنى عليه والمتهم

وجاء بأوراق القضية أنه على أثر خلاف عائلى سابق بين شقيق المجنى عليه، والمتهم بدر بسبب الجيرة حيث إنهما يقطنا بذات العقار وحال عودة المجني عليه لمنزله عقب أدائه صلاة الجمعة أبصر شقيقه والمتهم نشبت بينهما مشادة كلامية وحال تدخله لفض الخلاف تعدى عليه المتهم باداه حجر قاصدا إيذائه فأحدث إصابته بالرأس ووقع مغشيا عليه، وقد تخلف لدية من جراء تلك الإصابة عاهة مستديمة متمثلة فى كسر بعظام الجمجمة وتقدر نسبتها بحوالي ( خمسة %) وقر المتهم هاربا، وقد توصلت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهم للواقع.