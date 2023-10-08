قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفدًا يترأسه محافظ الغربية لتقديم التهنئة بذكرى أكتوبر 

استقبلت قاعدة طنطا الجوية وفداً من محافظة الغربية ترأسه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ومدير أمن المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



بدأت المراسم بكلمة قائد قاعدة طنطا الجوية أكد خلالها على الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة

والمجتمع المدني.



بطولات وتضحيات القوات المسلحة



فيما أعرب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن تقدير كل أطياف الشعب المصرى لبطولات وتضحيات القوات المسلحة وما تقوم به من مهام لحماية الوطن وصون مقدساته.





كما أشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيظل شاهداً على ما سطره رجال القوات المسلحة من ملاحم بطولية وتحدى للصعاب فى حرب أكتوبر المجيدة وصولاً إلى تحقيق النصر الذى أعاد العزة والشرف للأمة العربية ورسخ أسمى معانى الفخر للمصريين جيلاً بعد جيل، واختتمت الزيارة بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك فى إطار تلاحم كل أطياف المجتمع المصرى مع القوات المسلحة ومشاركتهم الاحتفال باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.