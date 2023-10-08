أتلتيكو مدريد يكتسح سوسيداد في الشوط الاول ويهدد ريال مدريد وبرشلونة

نجح نادي اتلتيكو مدريد في فرض التقدم على نظيره ريال سوسيداد بهدف دون مقابل، لكنه نجح في اكتساح هجوم النادي الباسكي، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 2023 – 2024.

أتلتيكو مدريد يكتسح سوسيداد في الشوط الاول

وسجل هدف اتلتيكو مدريد الوحيد في الشوط الأول اللاعب صموئيل لينو في الدقيقة 22 من نصف المواجهة الأول، ليكون الهدف الـ 19 للفريق هذا الموسم معادلًا برشلونة صاحب المركز الثاني في ترتيب الأكثر هجومًا.

وأصبح هجوم أتلتيكو مدريد يهدد ريال مدريد صاحب الـ 20 هدف حتى الآن، وفي الشوط الثاني سيكون الروخي بلانكوس على موعد مع تأكيد الانتصار ليكون اكثر تهديدًا لبرشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة وجيرونا صاحب الـ 22 نقطة في المركز الثاني والذي لعب لقاء أكثر من الأتليتي.

بتلك النتيجة يكون أتلتيكو مدريد رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع من الترتيب، ويتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 15 نقطة في المركز السادس.