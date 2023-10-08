الزهراء شعبان تحصد الكوتة التاسعة وتتأهل إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤

حصدت الزهراء شعبان المركز الأول والميدالية الذهبية ( كوتة )، وجاء المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب برسيلا امبورو من دولة كينيا، وجاءت المصرية هدير مخيمر في المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع سيدات.

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وبذلك تُصبح الزهراء شعبان، تاسع رامية مصرية، تتأهل إلى الأولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث قد سبقها ٨ لاعبين وهم: مريم طارق، إبراهيم كُريم، عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وقد حصدت لاعبة منتخب مصر للرماية الزهراء شعبان المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع سيدات، وبذلك تحجز مقعداً تاسعاً للفراعنة في أولمبياد "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

وقد حصد منتخب الرماية ( رجال ) المركز الأول والميدالية الذهبية، في منافسات أطباق الحفرة رجال.

وبذلك ترتفع حصيلة مصر في البطولة إلى ٣٣ ميدالية، بواقع ١٨ ذهبيات و٦ فضيات و٩ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وقد أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية أن هذه النتائج خلال منافسات البطولة، نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

وأعرب حسني عن سعادته بتأهل ٩ لاعبين خلال منافسات اليوم لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدا أن هذا الإنجازات من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة أمنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.

يذكر أن البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.