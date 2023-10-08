7 فوائد مذهلة للصمغ العربي.. علاج سحري لجميع الأمراض

الصمغ العربي من المكونات ذات الشهرة الواسعة في الدول العربية، كما يحتوي على بعض الخصائص العلاجية التي تدخل ضمن مكونات أدوية علاج بعض الحالات الصحية، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد الصمغ العربي على بشرتك.

الصمغ العربي

فوائد الصمغ العربي على الجسم

يقي من الفشل الكلوي

يقي الصمغ العربي من الآثار الجانبية التي تنتج عن الفشل الكلوي ومن بينها مساعدة الجسم على امتصاص النيتروجين، حيث أن ارتفاع النيتروجين في الدم مؤشر لحدوث فشل كلوي كبير يصل لحد تسمم البولينا.

المساعدة على التئام الجروح

غالباً ما يُستخدم الصمغ العربي في العلاجات الموضعية التي تساعد على التئام الجروح، ويعتقد الأطباء والعلماء والباحثون أن هذا التأثير قد يرجع إلى بعض المواد الكيميائية مثل القلويدات، والجليكوسيدات، والفلافونويدات، وفي بعض الدراسات تم اختبار نوع يُعرف بأكاسيا كاليفورنيا كجزء من العلاج الموضعي على الفئران، وقد أدى لالتئام الجروح أسرع من العلاج العادي.

تعزيز صحة الفم والأسنان

يستخدم نوع من الصمغ العربي المعروف بأكاسيا كاتيشو، في منتجات الأسنان مثل غسول الفم لمنع التهاب اللثة، يمكن أيضاً استخدام الصمغ المجفف في نوع من معجون الأسنان العشبي الذي تم عرضه لتنظيف الأسنان دون كشط الميناء.

الحصول على الألياف

يحتوي الصمغ العربي على ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء، الألياف ليست فقط جيدة للنظام الغذائي، ولكنها تساعد أيضاً على التحكم في نسبة الكوليسترول، وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول 15 جرام من صمغ الأكاسيا كل يوم على شكل سائل، ساعد على إدارة تركيز الكوليسترول في بلازما الدم.

الحصول على الألياف

يحتوي الصمغ العربي على ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء، الألياف ليست فقط جيدة للنظام الغذائي، ولكنها تساعد أيضاً على التحكم في نسبة الكوليسترول، وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول 15 جرام من صمغ الأكاسيا كل يوم على شكل سائل، ساعد على إدارة تركيز الكوليسترول في بلازما الدم.

يعمل الصمغ العربي على زيادة بكتيريا البروبيوتيك في الأمعاء، وتعزيز الشبع بعد الوجبات، وتنظيم إفراز الهرمونات، بالإضافة إلى أنه يُستخدم لعلاج ارتفاع نسبة الكولسترول والسكري ومتلازمة القولون العصبي.

يقلل السموم

يقوم الصمغ العربي بتقليل كمية السموم التي تتراكم في نهاية الأمعاء في صورة صفراء ضارة، ويزداد معدل الهدر في المحتوى المائي.

الصمغ العربي للتخسيس

وفقاً لمكتبة الطب الأمريكية، فقد قامت دراسة تم إجراؤها على مجموعة من النساء الأصحاء حول تأثيرات الصمغ العربي ومسحوق السنط المشتق منه، على مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم.

وأظهر الصمغ العربي فاعليته في خفض مؤشر كتلة الجسم والوزن الكلي، وكذلك خفض نسبة الدهون في الجسم، واستنتجت الدراسة أنه يمكن استخدام الصمغ العربي لعلاج السمنة.