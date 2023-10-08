عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ: سوق الذهب ضبابى والأسعار غير مستقرة

قال الكيميائي عبد العال يوسف سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن الذهب هو الملاذ الآمن للادخار، ويشكل أهمية كبيرة للدول والأفراد، ويعتبر واحد من أهم العوامل التي تؤثر في الاقتصاد المحلي والعالمي، لذا دائماً ما ينشغل الناس بهذا المعدن النفيس، ويترقبون أي تحرك في أسعاره.

وأشار سليمة فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن أسعار الذهب تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك إلى أسباب عالمية ومحلية، فعلى الصعيد العالمي نجد أن أسعار الذهب انخفضت بسبب ارتفاع مستويات الدولار نتيجة وجود توقعات بإمكانية لجوء البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام الحالي، فعند ارتفاع الفائدة يتجه الناس إلى وضع أموالهم في البنوك بدلاً من استثمارها في الذهب، وهذا يقلل من حجم الطلب على الذهب مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأوضح نائب أول شعبة الذهب أن أسباب تراجع أسعار الذهب محلياً لعدد من الأسباب أهمها الإقبال الكبير على بيع الذهب في الأسواق المحلية ، وتراجع عمليات الشراء، فالعرض أصبح أكبر بكثير من الطلب، ويعتبر إعفاء المشغولات الواردة بصحبة العائدين من الخارج من الرسوم والجمارك أحد أسباب تراجع أسعار الذهب بالإضافة إلى تقديم البنوك العاملة في السوق المحلي المصري لشهادات استثمار بفائدة مرتفعة.

ويتوقع سليمة أن أسعار الذهب ستشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة القادمة، وستستمر هذه الحالة لحين تحديد سعر الفائدة واستقرار عملية العرض والطلب، ففي حالة تحديد سعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الحالي واستمرار عمليات البيع فإن سعر الذهب سيستمر في التراجع النسبي، وعلى النقيض منذ لك فإن سعر الذهب سيرتفع في حالة تحديد سعر أقل للفائدة وفي حالة ارتفاع عمليات الشراء.

وأضاف نائب أول شعبة الذهب أن الأجواء الحالية في سوق الذهب تجعل قرار الشراء هو القرار الأنسب خاصة في ظل تراجع أسعار الذهب، كما لا ننصح ببيع الذهب في الوقت الحالي، وذلك لأن الأسعار الحالية للذهب هي أسعار شراء وليست أسعار بيع.