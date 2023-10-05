الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الغرفة التجارية بدمياط: انخفاض كبير في أسعار 9 أساسية

محمد عبد اللطيف فايد
محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط

اعرب محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط عن سعادته مما اعلن عنه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن انخفاض كبير في اسعار 9 سلع اساسية منها الزيت والسكر والارز والمكرونة والفول ومنتجات الالبان ابتداء من يوم الاحد القادم وذلك بالتنسيق بين الحكومة والتجار .

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الدوري السعودي.. ضمك يستضيف الحزم في مواجهة متكافائة بالجولة التاسعة

وأضاف أحمد امين عبد الغني امين عام الغرفة التجارية بدمياط ان قرار الافراج الجمركي عن الخامات في الموانئ قرار حكيم من الحكومة للوصول الى تحقيق الوفرة في السلع الاساسية

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