الغرفة التجارية بدمياط: انخفاض كبير في أسعار 9 أساسية

اعرب محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط عن سعادته مما اعلن عنه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن انخفاض كبير في اسعار 9 سلع اساسية منها الزيت والسكر والارز والمكرونة والفول ومنتجات الالبان ابتداء من يوم الاحد القادم وذلك بالتنسيق بين الحكومة والتجار .

وأضاف أحمد امين عبد الغني امين عام الغرفة التجارية بدمياط ان قرار الافراج الجمركي عن الخامات في الموانئ قرار حكيم من الحكومة للوصول الى تحقيق الوفرة في السلع الاساسية