الغرفة التجارية بالفيوم تفتتح معارض جديدة للسلع الغذائية المخفضة

عقد المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس أدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، اجتماعا مع كبار تجار المواد والسلع الغذائية بالمحافظة وذلك بمقر الغرفة التجارية بالفيوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، بالتوسع في معارض السلع الغذائية المخفضة بانحاء المحافظة وذلك في اطار المجهودات لضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيطرة على الأسعار، بشأن التوسع فى اقامة معارض للسلع الغذائية بأسسعار مخفضة لبيعها للمواطنيين .

تم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام الغرفة التجارية بالفيوم ، بالتعاون والتنسيق مع كبار تجار المحافظة، بأقامة عددا من منافذ البيع، وبيانها كالتالى، منفذ بيع بمنطقة الحادقة بالتعاون مع شركة المنياوي - احمد المنياوي، ومنفذ بيع بمنطقة البارودية بالتعاون مع شركة الايمان - اشرف عبد السلام، ومنفذ بيع بمنطقة المبيضة بالتعاون مع شركة التوحيد - خالد الخولي، و اقامة منفذ لبيع السلع الغذائية المخفضة بمركز طامية .

وصرح المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم، بانه بناءا على توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم محافظ الفيوم، بتحويل منافذ بيع اهلا بالمدارس عقب الانتهاء من فترة اقامتها الى معرض ومنافذ بيع للسلع الغذائية المخفضة، بمدينة الفيوم و مركز ابشواي و مركز سنورس .

حملة تحصين..

ومن جهه اخرى أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلاً عن عمليات ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غداً الأحد 1 اكتوبر 2023.

وأكد المحافظ، أهمية الدور الحيوي لمديرية الزراعة، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، إضافة إلى مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع، في توجيه المواطنين وتوعية الفلاحين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

من جهته، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، وعددها 92 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تستهدف 56 ألف رأس من الأغنام والماعز بمختلف مراكز وقرى المحافظة.