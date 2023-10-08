بعد السقوط أمام الزمالك.. موقف البنك الأهلي من إقالة بابافاسيليو

تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن موقف المدير الفني اليوناني بابافاسيليو من الإستمرار مع الفريق بعد التعرض لـ 3 هزائم متتالية في الدوري المصري.

أكد نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "أن الفريق سيعيد ترتيب أوراقه خلال التوقف الدولي، وأن الدوري هذا الموسم صعب للغاية ولا توجد مباراة واحدة سهلة، وأي فريق سيهدر نقاط سيندم عليها في النهاية".

وتابع "مجلس الإدارة يجدد الثقة في الجهاز الفني بالتأكيد، نحن لا نتعامل بالقطعة وعانينا في الموسم الماضي من كثرة تغيير الأجهزة الفنية".

وأتم أشرف نصار تصريحاته "نحن في بداية الدوري ومن المهم الاستفادة من الأخطاء والسلبيات، والفريق يملك جهاز فني بقيادة مدير فني كفء ولديه الكثير ليقدمه مع البنك الأهلي".