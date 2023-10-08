نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو رغم الفوز على البنك الأهلي

فتح محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، النار على الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض رغم الفوز على البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما بـ الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " حديث أوسوريو عن عدم تثبيت تشكيل محدد لم نسمع به من قبل في العالم".

وتابع: "أطالب أوسوريو على الأقل بتثبيت قلبي الدفاع وليس التشكيل بأكمله طالما أنه غير مقتنع بتثبيت التشكيل".

وأتم: "ما يفعله أوسوريو يشجع منافسي الزمالك على استغلال عدم الانسجام بين لاعبي الفريق بسبب تبديلهم كل مباراة".

الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي بثنائية

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.