أشرف نصار: لم نتوقع بداية البنك الأهلي..وكنا قريبين من الفوز أمام الزمالك

علق أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على خسارة الفريق الكروي في أول 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري.

أضاف نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "البداية في الدوري عكس التوقعات وعكس الشغل والتدعيمات التي قمنا بها قبل بداية الموسم".

وواصل "أكدنا قبل بداية الموسم مع اللاعبين والجهاز الفني أن البدايات مهمة وتمنحك دفعة معنوية لما هو قادم".

وأضاف "بدايتنا في مباراة طلائع الجيش لم تكن جيدة، لا أريد أن أقول أنه كان هناك استسهال في المباراة ولكن لم نظهر بأداء قتالي وخسرنا، بعدها في مباراة بيراميدز كنا أفضل ولكن خسرنا بهدف في وقت متأخر ولم نتمكن من تدارك الموقف".

وتابع "الزمالك فريق كبير ومليء بالنجوم والشوط الأول كنا جيدين في أرض الملعب وأهدرنا أكثر من انفراد وفرصة للتسجيل".

وأختتم رئيس النادي البنك الأهلي "لاعبو الفريق تخيلوا أن المباراة انتهت ولكن هذا مع فريق مثل الزمالك أمر خاطيء، كان يجب التركيز حتى آخر ثانية وعدم الإطمئنان للنتيجة، خسرنا رغم أنه كان من الممكن الخروج بالـ 3 نقاط أو تعادل على الأقل".

