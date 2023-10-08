البورصة تحدد استراتيجية شاملة لتعزيز نشر الثقافة المالية بين الشباب والطلاب

18 ألف طالب مستفيد

حددت البورصة خطة شاملة ومتكاملة لتطوير نشاط نشر الثقافة المالية بين الشباب...تهدف خطة التطوير المستمرة حتى العام القادم 2024 إلى العمل على نشر الثقافة المالية بين طلبة المدارس وذلك عن طريق برنامج تثقيفى أعد خصيصاً لهذا الغرض «أساسيات الاستثمار لطلاب المدارس»، كما سيتم توسيع النطاق الجغرافى لأنشطة التثقيف المالى لتشمل مراكز الشباب وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لتعزيز الفكر المالى، والثقافة الاستثمارية.

قام أحمد الشيخ، رئيس البورصة، مؤخراً بتقييم التجربة، وما تم تحقيقه على أرض الواقع من أنشطة نشر الثقافة المالية بين الشباب بدءاً من عام 2020، وحرص على وضع خطة شاملة للتطوير تشمل الفترة المتبقية من عام 2023 وأيضاً عام 2024.

وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب المشاركين فى تلك الأنشطة والفعاليات منذ عام 2020 وحتى الآن نحو 15800 ومن المتوقع أن يصل عددهم مع نهاية العام إلى نحو 18000 طالب وطالبة.

وتضمنت أنشطة وفعاليات البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعات عدة محاور من أهمها «البرنامج المتكامل لتدريب طلاب الجامعات»، و«سفراء البورصة»، و«دورة أساسيات الاستثمار فى أسواق رأس المال - online» لمرتادى منصات التواصل الإجتماعى، وأيضاً «الدورات التدريبية بمقرات البورصة - تدريب اليوم الواحد» و«الزيارات التعريفية والتثقيفية لمتحف البورصة المصرية بالمبنى التاريخى» وكذلك «أنشطة ومسابقات محاكاة البورصة - StockRiders».