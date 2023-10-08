الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس حماية المستهلك بعمان: نسعى للدفع بالجهود العربية للأمام والاستفادة من تجارب الدول

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 

ترأس سليم بن على الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، اليوم الاحد، أعمال الاجتماع 17 لفريق حماية المستهلك في الدول العربية، والذي ينظمه قطاع الشؤون الاقتصادي إدار  التكامل الاقتصادي، والمقرر له أن يستمر على مدار يومين، وبحضور الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية.

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وأعرب رئيس هيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان، في كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع، والجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لحماية المستهلك في الدول العربية ونقل التجارب الناجحة بين الدول العربية وبعضها البعض.

 

وأوضح "الحكماني" أن مشاركة سلطنة عمان تأتي للدفع للأمام بالحهود العربية واستعراض جهود السلطنة في حماية المستهلك، والاستفادة من التجارب العربية والتعاون مع مختلف الدول العربية لتبادل التجارب المختلفة، لافتا إلى أن لكل دولة عربية تجربتها المختلفة التي يمكن الإستفادة منها.

 

وأعرب عن أمنيته أن تصل جهود اجتماع فريق حماية المستهلك إلى تحقيق الغايات العليا المنشودة منها وخدمة المستهلك العربي.

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