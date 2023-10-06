الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى على الكلية الحربية فى حمص بسوريا

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابى المشين الذى استهدف الكلية الحربية فى حمص، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، فى انتهاك سافر لاستقرار سوريا.



وأعربت الامانة العامة للجامعة العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين؛ مؤكدةً على ضرورة مواصلة كافة الجهود الهادفة إلى القضاء على الارهاب بكافة أشكاله.



وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قالت في بيان لها أمس إنه: "إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من القتلي من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".