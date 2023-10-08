بالتزامن مع طوفان الأقصى.. 4 حروب خاضتها فلسطين ضد إسرائيل بالقرن الـ 21

في انتفاضة هزت قلوب العالم أجمع.. شنت المقاومة الفلسطينية انتفاضة من العيار الثقيل بقصف تل أبيب عن طريق مئات الصواريخ ردا على قصف برج فلسطين بقطاع غزة، وسمع دوى انفجارات ضخمة وسط إسرائيل.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أن بلاده "في حالة حرب" مع حركة حماس الفلسطينية التي أطلقت صواريخ وتسلّلت إلى أراض إسرائيلية انطلاقاً من قطاع غزة، وخاضت اشتباكات ميدانية مع جنود.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتفض فيها غزة بهذا الشكل، منذ اجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية وفوز محمود عباس بالإضافة لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وسحب قواتها ومستوطنوها من القطاع.

قصف غزة

في عام 2008 حدثت مواجهات بين حماس والسلطة الفلسطينية في القطاع أسفرت عن إبعاد عناصر السلطة، وسيطرت الحركة على قطاع غزة بشكل كامل.

وأطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية ضد مواقع في غزة، في عملية أطلقت عليها تسمية "الرصاص المصبوب"، بهدف منع الفلسطينيين من إطلاق صواريخ على إسرائيل.

كما شنت إسرائيل أول هجوم موسع على القطاع تحت قيادة حماس، بعدما أطلقت الحركة عشرات الصواريخ على مستوطنات إسرائيلية قريبة، وأسفر ذلك عن مقتل 13 إسرائيليا، و1400 فلسطيني.

بدأ تصعيد عسكري عندما اغتالت إسرائيل قائد العمليات العسكرية في الجناح المسلح لحركة حماس أحمد الجعبري، ونفذت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم "عمود السحاب" استمرت ثمانية أيام، وأدت إلى مقتل 177 فلسطينياً وستة إسرائيليين قبل تطبيق هدنة رعتها مصر.

عملية عامود السحاب

وفي عام 2012 كانت الحرب على غزة التي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية عامود السحاب حرب استمرت ثمانية أيام شنها جيش الدفاع الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وبدأت في 14 نوفمبر 2012 بقتل أحمد الجعبري، رئيس الجناح العسكري لحماس في غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية.

عملية "الجرف الصامد

وفي 2014 بدأت عملية "الجرف الصامد" على غزة التي هدفت إلى وضع حد لإطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق، وأسفرت العملية عن مقتل 2251 شخصاً في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون، و74 في الجانب الإسرائيلي، بينهم 68 جندياً.

كان المشهد مخيفًا، ففى نهاية اليوم وصل عدد القتلى إلى 437 قتيل وأصيب الآلاف، ووصفت غزة بأنها أكبر سجن بلا أسوار حقيقية فى العالم.

قصفت القوات الإسرائيلية مدرسة فى بيت حانون، التى أسستها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينين فى الشرق الأوسط "الأنروا"، وكانت فى وقت القصف ملجًأ لسكان غزة، الذين نزحوا من منازلهم وهربوا من الهجوم الإسرائيلي، وأسفر القصف عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة أكثرمن 200 شخص.

اشتباكات بالأقصى

وفي مايو 2021 في أعقاب صدامات بين قوات أمن إسرائيلية وفلسطينيين في مجمع المسجد الأقصى في القدس أوقعت مئات الجرحى الفلسطينيين.. ردّت إسرائيل على رشقات من الصواريخ أطلقتها حماس بحملة عسكرية استمرّت 11 يوماً تخلّلتها ضربات جوية وقصف مدفعي.

ونتج عن تلك الصدامات سقوط 248 قتيلاً في غزة، بينهم 66 طفلاً. في الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصاً، بينهم جندي واحد، بعد تجدد الخلافات بين قوات أمن إسرائيلية وفلسطينيين في مجمع المسجد الأقصى في القدس أوقعت مئات الجرحى الفلسطينيين.